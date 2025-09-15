Kerem’i öldürdüğü iddia edilen arkadaşının babası: Oğlumun tüfeğin namlusunu açabileceğini düşünmüyorum

SUÇLAMAYI REDDETTİ

'Kasten öldürme' suçundan 20 Mayıs'ta yargılanmasına başlanılan tutuksuz sanık Serpil B., ilk duruşmaya SEGBİS ile Trabzon'dan katıldı. Cinayet iddiasını reddederek, ramazan ayında yaşanan olay günü oruç tuttuğunu, sabah ezanıyla yattığını, evde çocuğunun dışında kardeşinin olduğunu ve silah sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını söyleyen Serpil B., "Yalan, öyle bir şey olmaz. Ben de anayım. Keşke benim evladım ölseydi" diye konuştu.

Üzerinde çıkan barut izlerinin sorulması üzerine Serpil B., o dönem ikamet ettiği evin ıssız bir bölgede olması nedeniyle, yaban hayvanlarını korkutmak için 3-4 gün önce tüfekle ateş ettiğini belirterek, "Olay sonrasında kartuşu çekmedim. Hatırlamıyorum tüfeği tutmuş olabilirim. Olay sonrası herkese dokunmuş olabilirim. Suçu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlu F.B.'nin silahı doldurup ateş edemeyeceği yönündeki raporun sorulması üzerine ise tüfeğin hafif olduğunu söyledi.