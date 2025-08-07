Kezer Çayı’na giren çocuk hayatını kaybetti: 100 metre uzaklıkta bulundu

Olay, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren 3 çocuktan biri olan Musa Erdoğan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuklardan biri kendi çabasıyla sudan çıkarken, diğer çocuk ise AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kaybolan Erdoğan'ın bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Erdoğan'ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Musa Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.