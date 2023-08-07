Kıbrıs Araba Müzesi kendisine hayran bırakıyor

Dünyanın en önemli araba müzeleri arasında gösterilen Kıbrıs Araba Müzesi, ziyaret edenleri kendisine hayran bırakıyor. Sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar ile gemi maketleri ve daha pek çok eserle de çocuklar için de büyük bir eğlence merkezi haline geliyor.

SANATSEVERLERE HER GÜN KAPILAR AÇIK

Haftanın her günü açık olan ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi'ndeki turu biten sanatseverler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni de ziyaret etmeden evlerine dönmüyor. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon çocuklara eğlenceli anlar yaşamanızı olanak sağlıyor.

OSMANLI'NIN LEFKOŞA'YI FETHİ

Yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'nde ise 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs'ın doğa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı sağlıyor. Lefkoşa'da Girne Kapısı'nda bulunan Surlariçi Şehir Müzesi'nde ise Kıbrıs'ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu'nun Lefkoşa'yı fethi, İngilizlerin Larnaka'ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da deneyimleme imkanı sağlıyor.