Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman son yolculuğuna uğurlandı

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Vali Yardımcısı Ahmet Gökceçik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selçuk Akgül, AK Parti Teşkilat Başkanı Ferzende Gündüz'ün yanı sıra kurum amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaduman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri mangaların omuzlarında taşınırken duygusal anlar yaşandı. Merasimde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve vatan için büyük bir fedakârlık gösteren Abbas Karaduman'ın hizmetleri anıldı. Duaların ardından Karaduman, askeri tören eşliğinde toprağa verildi.

Törene katılan devlet yetkilileri ve gaziler, Karaduman'ın vatanseverliğine vurgu yaparak, onun hatırasının daima yaşayacağını ifade etti. Katılımcılar, "Vatan için gözünü kırpmadan mücadele eden gazimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." sözleriyle taziyelerini dile getirdi. Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman, milletin gönlünde yer eden kahramanlardan biri olarak sonsuzluğa uğurlandı.