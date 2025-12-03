Haberler Yaşam Haberleri Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 3.12.2025 18:25

Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman için Asrı Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle kahraman gazi son yolculuğuna uğurlandı. Asrı Mezarlığı’nda gerçekleştirilen merasim, devlet erkânı, gaziler ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

BÜLENT MAVZER
Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman son yolculuğuna uğurlandı

Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Vali Yardımcısı Ahmet Gökceçik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selçuk Akgül, AK Parti Teşkilat Başkanı Ferzende Gündüz'ün yanı sıra kurum amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaduman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri mangaların omuzlarında taşınırken duygusal anlar yaşandı. Merasimde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve vatan için büyük bir fedakârlık gösteren Abbas Karaduman'ın hizmetleri anıldı. Duaların ardından Karaduman, askeri tören eşliğinde toprağa verildi.

Törene katılan devlet yetkilileri ve gaziler, Karaduman'ın vatanseverliğine vurgu yaparak, onun hatırasının daima yaşayacağını ifade etti. Katılımcılar, "Vatan için gözünü kırpmadan mücadele eden gazimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." sözleriyle taziyelerini dile getirdi. Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman, milletin gönlünde yer eden kahramanlardan biri olarak sonsuzluğa uğurlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs Gazisi Abbas Karaduman son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz