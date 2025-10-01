Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akçan dualarla defnedildi

Kıbrıs Gazisi Akçan için Karaman Beldesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Akçan, Merkez Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, gaziler, ve gazi yakınları ile mahalleli katıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merhum gazinin ailesine başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu. Gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu; Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akçan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.