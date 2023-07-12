Kılıçdaroğlu’ndan kazanılan tazminat deprem bölgesindeki çocuklara

Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 Ekim 2020'de yaptığı grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE BAĞIŞLAYACAK
Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Kılıçdaroğlu'nun Milletvekili Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.
Oktay'ın kazandığı tazminatı deprem bölgesindeki afetzede çocukların eğitimi için bağışlayacağı öğrenildi.