"Kılıçdaroğlu’nun yüreği anneleri ziyaret etmeye yetmez"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, aylık düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a gelişini değerlendiren Başkan Aydın "Hafta başında Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ikinci kez Diyarbakır programını iptal etti. Kendi beyanıyla, Diyarbakır'a önümüzdeki süreçte geleceğini sosyal medyadan duyuran Kılıçdaroğlu, Helalleşme diye bir açıklama yapmıştı. Biz de, bu bölgede Helalleşmenin nasıl olabileceğini daha önce buradan ifade etmiştik. CHP liderine eğer ittifak ortakları izin verecek ve Diyarbakır'a gelecekse bu bölgede helalleşmenin nasıl ve kimlerle olabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Aydın, "CHP'nin ve zihniyetinin bu bölgede helalleşmesi, Dersim ve Zilan katliamlarında öldürülen kürt garibanların torunları ile olur. Camileri kapatılan, elif ba'ları toplatılıp yakılan annelerimizle babalarımızla olur. Sadece ve sadece Kürt oldukları için ötekileştirilen, dillerini konuşamayan, dillerinden dolayı bu Ülkenin zencileri muamelesi gören kürt kardeşlerimizle olur. Diyarbakır cezaevinde türlü türlü vahşi işkencelere maruz kalan hemşehrilerimizle olur. Her dilde müzik bu topraklarda serbest iken, Kürtçe müzik dinledikleri için günlerini emniyetlerin nezaretlerinde geçiren abilerimizle olur. Dicle Üniversitesinde Başörtüsünden dolayı zulme uğrayan ve eğitim hakları ellerinden alınan, okullarından polis zoruyla çıkartılan sınıf arkadaşlarımızla olur. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi öyle şark kurnazlığı ile, Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer şeklindeki hamaset dolu sözlerle olmaz. Evlatlarını terör örgütünün elinden alabilmek için HDP binası önünde iki yıldır mücadele eden, Yürekli Diyarbakır annelerinin yanında durmakla olur. Bugün kendisine sufleler gönderen Kandildeki baronların hunharca katlettiği, bu şehrin çocuklarının acılı aileleri ile yüzleşmeyle olur. Ama biz CHP'yi de zihniyetini de Kılıçdaroğlu'nu da çok iyi biliyoruz. Diyarbakır Annelerinin yanında durabilecek yüreği olmadığını çok iyi biliyoruz. Ak Parti'nin kürtlerle ilgili attığı tüm adımların karşısında durduğunu ve bunları engellemek için elinden geleni yaptığını unutmuyoruz. Kürtlerle ilgili hiçbir somut elle tutulur programlarının da projelerinin de olmadığını görüyoruz. Kürtlerin zekasıyla alay ettiğini ve Kürtleri sadece bir oy pusulası olarak gördüğünün de farkındayız." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin yol haritasını oluşturduklarını oluşturduklarını ve 2023'e kadar sahada olacaklarını ifade eden Başkan Aydın; "8 Ocak'ta tüm teşkilatlarımızın ve Genel Başkan yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın katılımı ile, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Burada oluşturduğumuz yol haritamız ile, Şubat ayında Mahalle Mahalle 2023'e programımıza başlayacağız. Şubat ayında Teşkilatımızın Vefa buluşmaları programı da hayata geçecek ve partimizde 2002'den bu yana görev almış olan abilerimizle ablalarımızla Vefa Buluşmaları kapsamında bir araya gelmeye başlayacağız.Yine Ocak ayı içerisinde Seçim takvimi doğrultusunda tüm ilçelerimizde İlçe Seçim kurulları oluşturuldu. Seçim kurullarında görev alacak parti temsilcilerimiz iki yıl sürecek görevlerine başladılar. " dedi.