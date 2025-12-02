Haberler Yaşam Haberleri Kilis'te feci kaza: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 5'i ağır, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 2.12.2025 15:19

Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Feci kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı hafifi ticari araç ile M.V.B. kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.V.B. ile araçlarda bulunan H.K, G.B, A.Ş. ve Ş.B. ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

