Kilis’te feci kaza: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! 5’i ağır, 6 yaralı

Feci kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı hafifi ticari araç ile M.V.B. kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü M.V.B. ile araçlarda bulunan H.K, G.B, A.Ş. ve Ş.B. ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı.