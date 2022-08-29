Kilis’te meydan kavgası: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Helvacıoğlu Mahallesi Naneli Sokak'ta daha önceden aralarında husumet bulunan aynı aile karşılaştı. Başlayan tartışmanın büyümesi üzerine arlarında husumet bulunan çok sayıda kişi birbirine girdi.

Pompalı tüfek, bıçakların kullanıldığı kavgada 9 kişi tüfekten çıkan saçmalarla, bir kişi de bıçakla olmak üzere 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil ambulansı ile polis ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ailelerin ikamet ettiği Helvacıoğlu Mahallesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.