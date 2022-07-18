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Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:03 Son Güncelleme: 18.7.2022 15:46

Kilit kavşakta trafik çilesi son buluyor!

Özellikle bayram döneminde trafik yoğunluğu yaşanan kilit kavşak Kırıkkale’de bin 750 metre uzunluğunda yapılacak üst geçti ile trafik sıkıntısı son bulacak.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kilit kavşakta trafik çilesi son buluyor!

Ulaşımda geçiş noktasında yer alan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de özellikle bayram öncesi ve sonrasında oluşan kilometrelerce araç kuyruğu son bulacak. SABAH Gazetesi Kırıkkale Muhabir Hakan Gökkaya'ya özel açıklamada bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 'Yahşihan kavşağı ihale edildi.

En kısa zamanda inşaatına başlanıyor. 4-5 ay gibi bir sürede bitecek. Malumunuz bu yolda trafik tatil dönemlerinde, bayramlarda araç yoğunluğundan durma noktasına geliyor. Yahşihan Kavşağına yapılacak köprü ile direkt geçiş olacağından trafik akışı rahat sağlanacak ve 45 ilin geçiş güzergahı rahatlayacak' değerlendirmesinde bulundu.

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Kilit kavşakta trafik çilesi son buluyor!
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