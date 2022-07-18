Kilit kavşakta trafik çilesi son buluyor!

Ulaşımda geçiş noktasında yer alan ve kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'de özellikle bayram öncesi ve sonrasında oluşan kilometrelerce araç kuyruğu son bulacak. SABAH Gazetesi Kırıkkale Muhabir Hakan Gökkaya'ya özel açıklamada bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 'Yahşihan kavşağı ihale edildi.

En kısa zamanda inşaatına başlanıyor. 4-5 ay gibi bir sürede bitecek. Malumunuz bu yolda trafik tatil dönemlerinde, bayramlarda araç yoğunluğundan durma noktasına geliyor. Yahşihan Kavşağına yapılacak köprü ile direkt geçiş olacağından trafik akışı rahat sağlanacak ve 45 ilin geçiş güzergahı rahatlayacak' değerlendirmesinde bulundu.