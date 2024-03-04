Kim der 70’inde diye

Çinli Zou Heping formda görüntüsü ile kısa sürede dünyaca üne kavuştu. 70 yaşındaki Zou Heping'in yaptığı zorlu egzersizler geçtiğimiz günlerde South China Morning Post sitesinde haber oldu. Görüntülerin sosyal ağlarda yayılmasının ardından Zou Heping'in fit görüntüsü üzerine binlerce yorum yapıldı. "45 yıl önce koşmanın faydalarını anlatan bir haberi okuduğumdan beri her gün düzenli olarak spor yapıyorum" diyen Zou Heping, formunu "Hayat koşmaktan geçiyor ve en önemli şey egzersiz yapmak, kondisyonunuzu korumak ve iyi bir yaşam tarzı geliştirmek" sözleriyle özetledi. DIŞ HABERLER