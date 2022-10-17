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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Kimi kardeşini kimi yeğenini kurtardı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kimi kardeşini kimi yeğenini kurtardı
Amasra'daki patlamada yaralanan ve tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde süren 6 yaralıdan 5'inin durumu ciddiyetini koruyor. Durumu daha iyi olan bir hastanın tedavisi ise Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'nde devam ediyor. Yaralılardan Taner Şen'i (30) ise kendisi de aynı madende gündüz vardiyasında çalışan dayısı Tayfun Kayhan'ın kurtardığı ortaya çıktı. Yeğeninin 5 yıl sözleşmeli uzman çavuş olarak TSK'da çalıştıktan sonra, yerleşik bir hayata geçmek ve kendi düzenini kurmak için madende çalışmaya başladığını anlatan Kayhan, "Patlamayı duyar duymaz kurtarma çalışmalarına katıldım. Taner'i dört beş arkadaşımla birlikte biz çıkardık. İlk gördüğümde tanıyamadım. Su istedi, su verdik. Buraya geldiğinde Taner'in kalbi durmuş ve doktorlarımız sayesinde tekrar döndürülmüş. Eşimin amcası Rıfat Acet ise vefat etti" dedi. Yaralı Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül ise, "Maden ocağında iki kardeşim çalışıyor. Ayhan Akgül ve Umut Akgül. Umut, kardeşimizi kurtarmak için aşağı indi. Onu kurtardı. Durumuna daha bakmadan diğer arkadaşları için aşağıya indi. Aynı bölgedeki İbrahim Çeliktaş da büyük fedakârlıklar yaptı. Böyle bir kardeşlik ruhuna hiç rastlamadık" dedi.




12 GÜN ÖNCE BABAMIZI KAYBETTİK
MADENCILIKTEN emekli babası da patlamadan 12 gün önce ölen Remzi Taşkömür'ün (42) kardeşi Mehmet Taşkömür, "Ağabeyim 12 yıldır madende çalışıyor. Emekliliğine 3 yıl var. Babamın cenazesinden sonra çalıştığım için İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Birkaç gün sonra da patlama haberini aldık. Babamız da maden ocağından emekliydi. Kardeşimin tedavisi sürüyor. Umutla bekliyoruz"dedi.

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Kimi kardeşini kimi yeğenini kurtardı
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