Kimsesiz bir çocuğa yuva oldu: Ona duyduğumuz sevgi her zorluğa değiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kimsesiz çocukların sıcak aile ortamına kavuşturulduğu Koruyucu Ailelik Hizmeti, her geçen gün daha fazla aileyle çocuğu buluşturuyor. Başkan Erdoğan'ın 30 Haziran tarihini Koruyucu Ailelik Günü olarak ilan etmesinin ardından, her yıl 30 Haziran tarihi kalpten kurulan aileler tarafından kutlanıyor. Evlenmeden önce eşiyle koruyucu aile olmak üzere anlaşma yaparak evlendiğini anlatan anne Uludamar, 2 kız çocuğunu hayata getirdikten sonra verdiği sözü tutarak 2 yaşındaki E.T.'nin koruyucu melekleri olduklarını belirtti. Daha önce 5 defa düşük yaptığını anlatan Uludamar, "İlk kızım olduktan sonraki hamileliklerimde defalarca düşük yaptım. Düşük yaptığım çocuklarımın hepsi de erkekti. Daha sonra ikinci kızıma hamile kaldım ve kızımı sağ salim kucağıma alırsam sözümü tutup bir çocuğa koruyucu aile olacağımın sözünü verdim kendi kendime. Kızım 3 yaşına geldiğinde de E.T. ailemize dahil oldu" dedi.