Kimsesiz bir çocuğa yuva oldu: Ona duyduğumuz sevgi her zorluğa değiyor

ALIŞTIRMAK İÇİN FİLMLER İZLEDİK

Çocuklarını, bir çocuğa koruyucu aile olmak fikrine alıştırdığını belirten Uludamar, "Bir gün bir çocuğa koruyucu aile olacağımı bildiğim için kızlarımı da hep buna hazırladım. Bu konuda filmler izledik, kitaplar okuduk. O yüzden yeni bir kardeş fikrini çok olgunlukla karşıladılar" diye konuştu. E.T.'nin aileye alışma sürecinden bahseden Uludamar, "Oğlum çok uzun süre tüm eşyalarını yatağın üzerine serip onlarla yattı. Uzun bir süre bir yere gideceğimizde tüm eşyalarını yanında taşımak istedi. Çanta çanta eşyalarını taşıdık. Alışma sürecinde elbette zorlandığımız zamanlar oldu. Ama sevgimiz bizi bir arada tuttu. Hem bize daha kolay alışabilmesi hem de tanısı konan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) için yıllarca psikolojik destek aldık. Hem oğlum için hem kendimiz için. Çünkü onunla en sağlıklı iletişimi kurmak istedik" şeklinde konuştu.



HAYALİ PİLOT OLMAK

Şu an 3'üncü sınıfa giden E.T.'nin pilot olmayı hayal ettiğini söyleyen anne Uludamar, "Pilot olmayı çok istiyor. Pilot olup beni dünyanın her yerine götürecekmiş. O ne isterse, nasıl mutlu olacaksa biz daima onun destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı.