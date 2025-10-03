Kimyasallarda Parkinson riski

Fransa merkezli Euronews sitesindeki haberde kimyasalın en yüksek seviyelerine maruz kalan kişilerin Parkinson'a yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi. Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği'nde yasaklanmış olan yaygın bir kimyasalı yıllarca soluyan kişilerde Parkinson hastalığına yakalanma riski daha yüksek olabilir. ABD merkezli Barrow Nöroloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi profesör olan çalışma yazarı Brittany Krzyzanowski, TCE maruziyetiyle bağlantılı "Parkinson riskinde küçük ama ölçülebilir bir artış" bulunduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.