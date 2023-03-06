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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Kınalı kuzumu bırakamadım

Leyla Aksoy, depremde ölen kızı ve damadını 1999’da şehit olan eşinin yanında toprağa verdi. Kendi evi de yan yatan Aksoy’un yerleştirildiği konteyner ev, talebi üzerine valilik tarafından mezarlığın yanına alındı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kınalı kuzumu bırakamadım
Kahramanmaraş merkezli depremlere Osmaniye'de yakalanan şehit eşi Leyla Aksoy (46), yan yatan apartmanından sağ çıkar çıkmaz soluğu müftülük görevlisi kızı Emine Aksoy Çıngı (24) ve polis eşi Abidin Çıngı'nın (31) yaşadığı Hatay'da aldı. Damadı ve kızının enkazdan cansız bedenlerini çıkaran anne Aksoy, cenazeleri şehit eşinin mezarının olduğu Gaziantep Nurdağı'na defnetti. 1999'da Tunceli Ovacık'ta PKK'nın şehit ettiği Uzman Çavuş Eyüp Aksoy'un eşi olan Emine Aksoy, bölgede görevlendirilen Koordinasyon Valisi Osman Bilgin'e özel bir istekte bulundu. Şehit eşi, kızı ve damadına yakın olabilmek için mezarlığın yanına konteyner veya çadır kurulması talebinde bulundu.



Duygulandıran isteğe kayıtsız kalmayan Vali Bilgin, koordinasyon hizmeti kapsamında kendisinin de kullandığı konteyneri şehit eşi Leyla Aksoy'a tahsis etti. Konteyner, şehitliğe 150 metre uzaklıktaki alana kuruldu. Vali Osman Bilgin'e teşekkür eden anne Aksoy, "Vali bey bizi kırmayıp, hemen isteğimizi yerine getirdi. Onun sayesinde her sabah şehit eşim, kızım ve şehit damadımın mezarına gidip dua okuyoruz. Kızım benim kınalı kuzumdu. Torun isterdik. Kınalı kuzum, hayatına doyamadan toprağa girdi. Eşime, kızıma uzak kalmadım. Allah, Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, valimizden, herkesten razı olsun" diye konuştu.

HER İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ
Gaziantep Nurdağı'nda koordinasyonun başındaki Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Nurdağı'ndaki koordinasyonda kullandığımız konteynerimizi onlara tahsis ettik. Her ihtiyaçlarını devletimiz tarafından karşılıyoruz" dedi.

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Kınalı kuzumu bırakamadım
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