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Giriş Tarihi: 19.8.2022 10:13 Son Güncelleme: 19.8.2022 10:16

Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulu süreci hızla devam ediyor

Bakırçay Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Ülgen, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Kılıç Kınık Belediyesini ziyaret etti.

ERTAN GÜRCANER
Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulu süreci hızla devam ediyor

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın ziyareti sonrasında hızla ilerleyen Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulu çalışmaları hakkında, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile Bakırçay Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Ülgen, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Kılıç istişarelerde bulundu.

"BAŞKAN DOĞRUER'DEN TEŞEKKÜR"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer," Bakırçay Üniversitesi Genel Sekreteri Osman Ülgen, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Kılıç'ı Belediyemizde ağırladık. Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş'ın ziyareti sonrasında Bakırçay Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunun kurumsal çalışmaları hızla devam ediyor. Bakırçay Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunun, 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alarak, Kınık'a ve eğitime katkı sağlayacak olmasının da heyecanını yaşıyoruz. Kınık'a Sağlık Meslek Yüksekokulunun açılmasında emeği Geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Son Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, Vekillerimize, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Berktaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulu süreci hızla devam ediyor
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