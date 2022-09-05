Kınık’ta tırmanma yarışına büyük ilgi

Kınık ilçesinde 03-04 Eylül tarihlerinde yapılan 5. Etabın ilk gününde yarışmacılar pistte antrenman sürüşleri yaparak yarışa hazırlandılar. İlçede ilk kez düzenlenen organizasyon ilçe halkı ve komşu ilçelerden gelen yarış severlerden büyük ilgi gördü. Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde Kınıklılar ve yarış severlerin yoğun ilgisi ve heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getiren sporcular " Kınık halkının sevgisi ve misafirperverliği bizi çok mutlu etti, iyi ki buradayız artık hep olacağız" dedi. Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi yarışın ilçeye kattığı güzellikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu yarışın ilçemizin vizyonuna katkıları çok kıymetli, başta belediye başkanımız sayın Sadık Doğruer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

GURUR VERİCİ

Otomobil yarışçıları ve yarış severleri Kınık'ta görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Doğruer konuşmasında "İlçemizde gerçekleşen bu organizasyon birçok açıdan gurur verici bizler çok mutlu olduk. Tabi ki bu gurur başta İMOK olmak üzere emeği geçen herkese ait. 3 günlük bir maratonu kazasız geçirmiş olmanın ve sizleri ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki ilçemize tanıtımına sunduğu katkı açısından çok büyük değer katmıştır. Sayın kaymakamımız ile Co- pilot olarak yarışmanın bir parçası olmak ve normalde 30 dakikada kat ettiğimiz bir yolu 3,5-4 dakikada katetmek çok heyecan verici. İlki gerçekleşen yarışın, bundan sonra devamının gelmesini gönülden istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN DOĞRUER'E TEŞEKKÜR

İMOK başkanı Erkan Yanıkoğlu ise kazasız bir yarış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken " Bugün burada sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok değerli. Yarışma boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kınık halkı ile tanışmak ve motor sporlarını buluşturmak fırsatını bizlere tanıyan başta Yaşaroğlu Otomotiv sahibi Yaşar beye ve hayalimizi gerçekleşmesine fırsat veren Belediye başkanımız sayın Sadık Doğruer'e, sayın kaymakamımıza ve misafirperverliğini esirgemeyen Kınık halkına çok teşekkür ederim" dedi Kınık – Köşeler yolunda 5.8 kilometre uzunluğundaki pistte koşulan tırmanma yarışı 3 kategorik çıkışla yapıldı.

Kategori 1'de Opel Corsa GSI ile yarışan Ülkü Motorsport takımından İlker Aktaş birinciliği elde ederken, Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu ikinciliği elde ederek podyuma çıkan isimlar oldular.

Kategori 2' de Ülkü Motorsport sporcuları yarışı domine etti. Ford Fiesta R2T ile Cem Yudulmaz günün en hızlı ismi olurken, ikinciliği takım arkadaşı Kaan Kara Opel Corsa GSI ile elde etti. Yarışı üçüncü olarak bitiren isim Citroen Saxo VTS ile Çiğdem Tümerkan oldu.

Kategori 3' de Neo Motorspor adına yarışan genç sporcu Ahmet Keskin Opel Corsa OPC ile birincilik serisini İzmir'de de sürdürdü. Ülkü Motorsport adına yarışan Kemal Gürsoy Opel Corsa OPC ile ikinci olurken, yine Opel Corsa OPC ile Neo Motorspor adına yarışan Eda Soylu üçüncülüğü kazandı.

Kategori 4 büyük bir çekişmeye sahne oldu. Aynı zamanda günün en iyi derecesini yapan GP Garage My Team sporcusu Selim Bacıoğlu, Mitsubishi Lancer Evo IX aracı ile finişe ilk varan isim olurken bu kategoride ikinciliği Mitsubishi Lancer Evo IX aracı ile yarışan takım arkadaşı Sinan Soylu elde etti. Ülkü Motorsport adına yarışan Ümit Ülkü bu kategoride üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktı.

Yarışın takımlar birincisi Ülkü Motorsport olurken, 5 kadın sporcunun yer aldığı kadınlar klasmanında Eda Soylu birinci, Sevcan Sağıroğlu ikinci, Çiğdem Tümerkan üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktılar.

AVIS Türkiye Tırmanma Yarışı Şampiyonası, 01-02 Ekim tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek altıncı ayak yarışları ile devam edecek.