SON DAKİKA: Sarıyer’de kan donduran olay! Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı yetmedi evde alıkonuldu

Olay 28 Ağustos günü Sarıyer Kireçburnu Mahallesi Ömürtepe Sokak'ta yaşandı. Çalışmak için İstanbul'a gelen ve 10 senedir Türkiye'de yaşayan Türkmenistan uyruklu A.T. (20), Sarıyer'de bulunan bir kebapçıda garson olarak çalışıyordu. İddiaya göre, A.T. oturduğu evde kirayı ödemekte zorlandığı için patronundan yardım istedi. Patronu ise bir tanıdığının olduğunu söyleyerek A.T.'yi yine Türkmenistan uyruklu Anvar R. (37) ile tanıştırdı.
KENDİSİNİ EVLİ OLARAK TANITTI
İddiaya göre, kendisini evli olarak tanıtan Anvar R., A.T.'ye eşiyle birlikte yaşadığını söyleyerek güvenini kazandı. Bin TL kira karşılığında A.T.'ye ikametinde bulunan bir odayı veren Anvar R. odada yaşamaya başlayan genç kıza bir gece yarısı kabusu yaşattı.
CİNSEL İSTİMARDA BULUNDU, EVİNDE ALIKOYDU
Eve gece yarısı alkollü gelen Anvar R., genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundu. Öte yandan, genç kıza bu olayı birine anlatırsa onu öldüreceği yönünde tehdit etti. Olayın ardından, cani adamın uyumasının ardından ikametten kaçmaya çalışan genç kadın, kapının kitlendiğini ve Anvar R.'nin anahtarı sakladığını gördü. Genç kızı evinde alıkoyan cani uyurken A.T. patronuna mesaj atarak yardım istedi.
CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU
Patronuna mesaj atan genç kız, Anvar R.'nin kapıyı kilitlediğini, kapının üzerinde de anahtar bulunmadığını belirterek patronuna camdan atlamayı düşündüğünü söyledi. Pencereden atlayarak evden kurtulan genç kızı patronu sokakta bekliyordu. Kızcağız caninin elinden kurtulmasının ardından patronu ile birlikte şahıstan şikayetçi olmak için karakolun yolunu tuttu.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Şüpheli Anvar R. gözaltına alınırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame hazırladı. Savcılık 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından hakkında kamu davası açılmasını talep etti.