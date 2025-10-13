SON DAKİKA: Sarıyer’de kan donduran olay! Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı yetmedi evde alıkonuldu

Olay 28 Ağustos günü Sarıyer Kireçburnu Mahallesi Ömürtepe Sokak'ta yaşandı. Çalışmak için İstanbul'a gelen ve 10 senedir Türkiye'de yaşayan Türkmenistan uyruklu A.T. (20), Sarıyer'de bulunan bir kebapçıda garson olarak çalışıyordu. İddiaya göre, A.T. oturduğu evde kirayı ödemekte zorlandığı için patronundan yardım istedi. Patronu ise bir tanıdığının olduğunu söyleyerek A.T.'yi yine Türkmenistan uyruklu Anvar R. (37) ile tanıştırdı.