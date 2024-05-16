Kiracı avukat ile ev sahibinin kavgası alevlendi… “Sahte değil, gerçek alıcıydı”

İzmir'de kira artışından kaynaklanan dava devam ederken, ev sahibi ile avukatının kiracıyı rahatsız etmek için 'sahte alıcı oyunu' yaptığı iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay (29) ve avukat babası Ceng Düzgüner iddialara yanıt verdi. Bengisu Düzgüner Okyay, "Ersin beyi aradım 'müsaitseniz geliyoruz' dedim 'Gelin gelin ama evi göstermeyeceğim' dedi. Beni aşağılayan sorular sorunca yaşanan gerginlikte ağzımdan kötü söz çıktı. Hakareti duyunca sevinç naraları attı. 'Sizi süründüreceğim' dedi" şeklinde konuştu. Asla kiracıyı sahte alıcıyla rahatsız etme gibi durumun söz konusu olmadığını söyleyen Bengisu Düzgüner, "Mahkeme 3 ay boyunca evi 12 kere gösterme hakkı tanıdı. Kötü niyetli olsam 12 kere ev göstermeye giderdim. Sadece bir kere gittik. Hukuk büromuzda çalışan Çiğdem hanım ev sahibinin kiracından bıkmasından dolayı daha uygun fiyata satış yapacağını söylemesi nedeniyle eve talip oldu. Sahte alıcı değildi. Maddi durumu da buna müsait. Evi alabilecek parası var" dedi.

Olayla ilgili SABAH'a konuşan avukat Bengisu Düzgüner Okyay, "Kiracı Ersin Sel, meslektaşımız olduğu için yer göstermeye polis çağırmadan gidelim dedik. Ancak icra müdürü 'polis de gelsin' dedi. Olay günü Ersin beyi aradım 'müsaitseniz geliyoruz. Sakıncası yok değil mi?' dedim. Gelin gelin ama evi göstermeyeceğim. Adrese gittiğimizde Ersin Sel, ev sahibi Zehra Şenyüz'ü görünce 'bu kadını buradan uzaklaştırın' dedi. Adrese alıcı olarak gelen Çiğdem Kocatepe'ye 'Maaşınız ne kadar? Mal varlığınız nedir?' gibi çok özel sorular sordu. Beni de 'sen avukat mısın? Yaşın kaç? Bilgin var mı?' gibi sözlerle aşağıladı. İcra memuruna da 'sen git müdürün gelsin' şeklinde ifadeler kullandı. Sonrasında gerginlik yaşandı. Sırtımı dönüm yaşanan olaya kızarak ağzımdan o kötü söz çıktı" dedi.

SEVİNÇ NARALARI ATTI

Kiracı konumundaki avukat Ersin Sel'in hakaret olayından sonra sevinç naraları attığını söyleyen Bengisu Düzgüner Okyay, "Sizi süründüreceğim' dedi. Ben de daha sonra olay büyümesin diye müvekkilim Zehra Şenyüz'ün arabasına geçip kendimi kilitledim. Ersin bey elindeki telefonla aracın yanına gelerek 'bir daha söyle. Bir daha söyle' diye bağırdı" şeklinde konuştu.

KİRACI RAHATSIZ ETME DÜŞÜNCEM OLSA 3 AYDA 12 KERE EVİ GÖSTERİRDİM

Ersin Sel'in iddia ettiği gibi kendisini sahte alıcı ile rahatsız etme gibi düşüncelerinin olmadığını söyleyen Bengisu Düzgüner Okyay, "30 Kasım 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında mahkeme kararı doğrultusunda haftada bir gün Pazar günleri olmak üzere 3 aylık sürede 12 kere evi gösterme hakkım vardı. Sadece bir kere olayın yaşandığı gün evi göstermeye geldik. Kötü niyetli olsam her hafta evi gider 12 kere yer gösterir ve kiracıyı rahatsız ederdim" dedi.

ÇİĞDEM HANIM SAHTE ALICI DEĞİLDİ

Bengisu Düzgüner, "Hukuk büromuzda çalışan Çiğdem hanım ev sahibinin kiracından bıkmasından dolayı daha uygun fiyata satış yapacağını söylemesi nedeniyle eve talip oldu. Sahte alıcı değildi. Bu nedenle o gün eve bakmaya geldi. Maddi durumu buna müsait. Evi alabilecek parası var" dedi.

DİRENME DAVASI AÇABİLİRDİK, AÇMADIK

Meslektaşları Ersin Sel'in evi göstermeme konusunda direndiğini belirten avukat Ceng Düzgüner, "İsteseydik direnme davası da açabilirdik. Ancak direnme davası da açmadık. Şu anda Ersin bey piyasanın çok altında bir tutarda kiracı olarak dairede oturuyor. Kira tespit davası devam ediyor. Ayrıca Ersin Sel, 2022'de ev sahibi ve yakınlarını 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan şikayette bulundu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi" diye konuştu.

74 YAŞINDAKİ EV SAHİBİ BUNAMADIĞINI İSPAT ETMEK İÇİN MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDA KALDI

Kiracı Ersin Sel'in 74 yaşındaki ev sahibi Zehra Şenyüz'de Alzheimer başlangıcı olduğunu duyduğunu belirterek akli melekelerinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için başvuruda bulunduğunu belirten avukat Ceng Düzgüner, "Zehra Şenyüz'ün dava ehliyeti yok diye yapılan başvuru nedeniyle dava 1 yıl uzadı. Yürümekte güçlük çeken ve yaşı oldukça ileri olan müvekkilim Zehra Şenyüz, bunamadığını ispat edebilmek için mahkemeye gelmek zorunda kaldı" dedi.

OLAY

Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi kiracı Ersin Sel'in kaldığı daireye bir alıcı çıkması durumunda ev sahibi tarafından gösterilmesine karar verdi. 21 Ocak'ta ev sahibinin avukatı Bengisu Düzgüner Okyay adrese yer göstermek için geldi. Alıcı olarak Bengisu Düzgüner Okyay'ın yanında çalışan Çiğdem Kocatepe'nin gelmesi gerginliğe neden oldu. Bengisu Düzgüner Okyay, 'Ev sahibi isterse girer burada at oynatır' ve 'Si… git lan" diye hitap ettiği öne sürüldü. Bu ifadeler Karşıyaka 2. İcra Dairesi görevlileri tarafından tutanakla kayıt altına alındı. Avukat Ersin Sel, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na meslektaşı Bengisu Düzgüner Okyay hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'hakaret' suçlarından şikayetçi olmuştu.