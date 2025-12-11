Haberler Yaşam Haberleri Kiracı, ev sahibini kalbinden vurdu
Kiracı, ev sahibini kalbinden vurdu

Kiracı, ev sahibini kalbinden vurdu
İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi'nde kiracısıyla tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı Hakan N. tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI
Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Dışarı çıktığımda Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler" dedi.

Kiracı, ev sahibini kalbinden vurdu
