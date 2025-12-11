Ankara’da akılalmaz soygun: Kiracı kılığına girdi ev bakıyorum bahanesiyle ziynet eşyalarını çalıp gitti1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de bir evden ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Ailenin ihbarı üzerine bölgede yapılan incelemelerde hırsızların S.A. ve Y.A. olduğu belirlenerek kısa sürede yakalandı.

LÜKS ARAÇLA GELİP "KİRACIYIZ" NUMARASI YAPTILAR

Şüphelilerin, Akyurt'ta bir ikametten birlikte lüks araçla Keçiören'e geldikleri, burada adres sorma veya kiralık ev arama bahanesiyle binalara girdikleri tespit edildi. Rastgele zillere basarak kimsenin evde olmadığı daireleri belirleyen şahısların, kapısı kilitlenmeden kapatılan evlere girerek ziynet eşyalarını çaldıkları belirlendi. Olay sonrası geldikleri lüks araca binerek bölgeden uzaklaşan S.A. ve Y.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.