Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Temmuz 2023'te 16 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde silahla vurarak öldüren Ertuğrul Öztunç hakkında iddianame düzenlendi. Cinayetle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öldürülen Hüseyin Asar'ın şüpheli Ertuğrul Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı belirtildi.

İddianamede, ikilinin kira ücreti ve dairenin tahliyesi konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman tartıştıkları, Hüseyin Asar ve Ertuğrul Öztunç arasında kira zammı nedeniyle tartışma çıktığı, Öztunç'un yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYORDU

Düzenlenen iddianamede, şüpheli Ertuğrul Öztunç'un maktul Hüseyin Asar'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TARAFLAR ANLAŞTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç ve avukatı katıldı. Söz alan sanık avukatı karşı taraf ile barıştıklarını ve yüksek miktarda para ödendiğini söyledi. Sanık ise "Aile evindeydik. Böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım" şeklinde konuştu.

KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Öztunç'a "Haksız tahrik etkisiyle öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis verildi. Heyet, sanığın tutukluluk halininde devamına hükmetti.