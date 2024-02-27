Kiraz Belediye Başkanı Kutlu: Kiraz’dan Ankara’ya yol hizmeti gerçekleştirdik

Kiraz'da büyük bölümü köy statüsündeyken mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin yollarına kilit parke döşenmesi için Kiraz Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor. Başta engelli, yaşlı ve hastaların evlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere 52 mahallenin yollarının Haziran ayına kadar kilit parke taşı döşemeleri tamamlanmış olacak.

"2024 YILI İÇERİSİNDE KENDİ TAŞ OCAĞIMIZI KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

İlçedeki yolların büyük ölçüde iyileştirileceğini belirten AK Partili Kiraz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu, "Köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında toplam 90 kilometrelik ham toprak yol var. Buralardaki uzak ve dağlık arazideki mahallelere hizmet götürmekte sıkıntı çekiyorduk. Vatandaşında yol konusunda ciddi problemleri vardı. 10 yılda yaklaşık iki milyon metrekare kilit parke taşı döşedik, örnek verecek olursak Kiraz'dan Ankara'ya yol olacak şekilde yol hizmeti gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2024 yılı içerisinde kendi taş ocağımızı kurmayı hedefliyoruz. Gelecek dönem vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeyecek inşallah." Dedi.