Haberler Yaşam Haberleri Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Kırgızistan'da yakalandı
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:20 Son Güncelleme: 10.12.2021 16:21

Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Kırgızistan'da yakalandı

İHA
Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Kırgızistan’da yakalandı

Kırgızistan’da, 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilen Reina saldırısına karıştığı düşünülen bir zanlının yakalandığı bildirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 8 Aralık'taki terörle mücadele eylemleri kapsamında başkent Bişkek'te terör faaliyetleri düzenlemek şüphesiyle M.Ş.P. isimli 1 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan zanlının, 2017'de İstanbul'daki Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen ve 18 ülkeden 39 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı saldırıyla bağlantılı olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.
Zanlının duruşma öncesi gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
Son dakika | Ve düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Bu ay içinde...
Havva adını alan ünlü profesör vasiyeti üzerine 13 yıl önce Konya'ya defnedilmişti
Son dakika: İstinaf'tan Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesi kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Kırgızistan'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA