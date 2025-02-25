Kırıkkale’de bir okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 1’i öğretmen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan bir lisede öğrenciler ve bazı öğretmenler öğle yemeğinde öğretmenevinden gelen pilav ve tavuk yedi. Saat 15.30 sıralarında öğretmen ve öğrencilerde mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.