Kırıkkale’de bir okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 1’i öğretmen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Öğrenciler Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17). Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17) ile öğretmen G.B. (34), gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.