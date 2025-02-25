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Giriş Tarihi: 25.2.2025 22:10 Son Güncelleme: 25.2.2025 22:27

Kırıkkale’de bir okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 1’i öğretmen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir okulda meydana gelen olayda, öğle yemeğinde pilav ve tavuk yiyen 1’i öğretmen 28 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlanmalarından dolayı gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de bir okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 1’i öğretmen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan bir lisede öğrenciler ve bazı öğretmenler öğle yemeğinde öğretmenevinden gelen pilav ve tavuk yedi. Saat 15.30 sıralarında öğretmen ve öğrencilerde mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Öğrenciler Y.Ö. (16), M.Z. (17), S.S. (17), U.P. (16), A.D.S. (17), E.U. (14), A.E. (15), İ.A.Ş. (16), Ö.V. (14), Ç.U. (15), Z.Ö. (16), E.S.Ö. (17), İ.K. (16), G.D. (16), R.Ş. (17), B.Y. (17), A.K. (17), N.Ö. (17), S.G. (17), K.O. (15), E.Y.Ç. (15), D.K. (17), M.A. (14), A.S. (17). Y.C.Ç. (14), M.Z. (17), S.Z. (16) ve F.C. (17) ile öğretmen G.B. (34), gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kırıkkale’de bir okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 1’i öğretmen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı!
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