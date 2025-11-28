Haberler Yaşam Haberleri Bakan Yerlikaya'dan Rümeysa Sanpur'un ailesine taziye telefonu
Giriş Tarihi: 28.11.2025 17:07

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un babası Emin Sanpur, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kızını toprağa veren acılı baba, "İki maganda yüzünden evladımı toprağa verdim. Gönlüm ancak o zaman soğur" diyerek adalet talebini dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, olayın Kırklareli Valiliği ve Emniyet birimleri tarafından titizlikle takip edildiğini belirterek, "Onlar hak ettikleri cezayı alacaklar, hiç şüpheniz olmasın" dedi. Görüşmede duygusal anlar yaşanırken, Yerlikaya ailenin acısını paylaştığını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.

