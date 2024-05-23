Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.5.2024 16:45

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı tutuklandı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lıdan biri tutuklandı.

İHA
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı tutuklandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgelerinde Irak güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eyleme katıldıkları ve Interpol tarafından terör suçundan kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu H.M.S.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
S.A.İ.A. ise Göçmen Kaçakçılığı ekiplerine teslim edilerek sınır dışı edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA