Kırmızı ışıkta geçti 110 km hızla çarptı

Diyarbakır'da31 yaşındaki basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı yaya geçidinden bisikletiyle geçmek isterken, hız sınırını aşan sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de kırmızı ışıkta geçen sürücü 110 km hızla girdiği yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Songül Görer'e çarparak ölümüne neden oldu. Kaza, 1 Temmuz'da Kuşadası Davutlar yolu üzeri Soğucak kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Ö.F.A. idaresindeki otomobil kavşağa 110 kilometre hızla girdi. O sırada yaya geçidinden çocukları ile birlikte karşıya geçmeye çalışan Songül Görer'e (64) çarptı. Metrelerce havaya uçan Görer, kaldırıldığı hastanede 5 gün direndikten sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemede ise otomobilin yaklaşık 20 metre fren izinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Ö.F.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması aileyi derinden üzdü. Ailenin avukatı yaptığı açıklamada, "Sürücü kavşağa girerken hem ışıkları ihlal ediyor hem de 110 kilometre hızla giriyor. Sürücünün Songül Görer'e çarpması sonucu maalesef müvekkilim hayatını kaybetmiştir. Ortada taksirle ölüme neden olmak değil, kasten ölüme neden olduğunu düşünüyoruz. Sürücü bu olaydan sonra maalesef savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma kararına itiraz ediyoruz. Bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz" dedi.