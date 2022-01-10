"Kırmızı kravat kimseyi işe aldırmaz"! İşe alımlarda fark yaratcak 5 altın kural

İnsan kaynakları tarafından yürütülen işe alım ve terfi süreci aşamalarında gerçekleştirilen Assesment (Değerlendirme) uygulaması iş dünyasında giderek önem kazanıyor. Yakın zamanda bu konuda bir kitabı da yayınlanan Dr. Özlen Çetin'le bu konu hakkında görüştük. Bankacılıktan, savunma sanayiine birçok sektörde eğitim, gelişim ve planlama alanlarında uzun yıllardır hizmet veren ve şirketlerde "Assessör (Değerlendirici)" olarak görev yapan Dr. Özlen Çetin, Kovid-19 pandemisiyle birlikte radikal değişimlere uğrayan iş hayatındaki yenipüf noktaların altını çizdi. Firmaların, pandemiyle birlikte değişen ihtiyaçlarına ve yeniden şekillenen çalışma koşullarına uyum sağlamak için alışılmış çalışan profilinin dışına çıktığına dikkat çeken Çetin, işe alımda fark yaratacak 5 altın kuralı SABAH ile paylaştı.

ADAYLAR SİMÜLASYONDAN GEÇİRİLİYOR



İşe alım öncesinde hedefi 12'den vurmak için adayların bir çeşit simülasyondan geçirildiğini belirten Dr. Özlen Çetin, bugüne kadar 3 bine yakın adayla görüştüğünü kaydederek sıkça yapılan hataları masaya yatırdı. "Bizi elek gibi düşünün. Adaylar bizim değerlendirme merkezimizden geçemezse işe alınmıyor" diyen Çetin, adayları başarıya götürecek reçeteyi 5 başlıkta topladı.

DOĞRU MESLEK SEÇİMİ



"Kişilik yapısına uygun meslek seçimi başarının ilk anahtarı. Burada üç ana unsur var; Yetkinlik, İlgi, Maddi Olanaklar. Seçilen mesleğin bu 3 kilit noktada buluşması gerekiyor. Yapmayı arzu ettiğiniz iş iyi gelir getiriyor, siz de yapmayı da çok istiyor olabilirsiniz, ama o iş için yeteneğiniz, yani yetkinliğiniz (bilgi-beceri-davranışlarınız) yeterli değilse kalıcı başarıyı yakalamanız çok zor. Kişilerin yetenek ve isteği var, ancak, tercih edilmiyorlarsa, geçinebilmek için farklı iş alanlarına kaymak zorunda kalınabiliyor. Meslek seçiminizde yeteneğinizi keşfetmeli, sevdiğiniz işi bulmalı ve tercih edilmek için gayret göstermelisiniz."

KİŞİSEL REKLAM ÇOK ÖNEMLİ



"Devir artık pire kadar iş yapıp, deve kadar iş yapıyormuş gibi görünenlerin devri. İşinizde ne kadar iyi olursanız olun "Sizi neden işe alalım?" sorusuna iyi bir yanıt veremiyorsanız beklentilerinizi karşılayamayabilirsiniz. Bir işi yaparken dışarıya verdiğiniz izlenim, o işi ne kadar iyi yaptığınız kadar önemlidir. Keşfedilmeyi beklemek yerine, atılgan ve ısrarcı olmalı, bir yandan da kişisel PR'ınıza yatırım yapmalısınız."

ADAPTASYON VE ESNEKLİK



"Pandemiyle birlikte iş dünyası çok önemli sınavlardan geçti, özellikle çalışma koşulları radikal değişimlere uğradı. Dünya hibrit çalışma yöntemi ile tanıştı, insanlar evden çalışmaya başladı. Çalışanlarda teknolojik yetkinliğin yanı sıra esneklik ve adaptasyon yeteneği de tercih edilen bir özellik haline geldi. İnsanlar konfor alanlarının dışına çıkabilmeye alışmalı. Bundan sonraki süreçte, kesin ve net olmayan durumlar karşısında, belirsizliği karşılayabilme yeteneği ve duygu kontrolü daha sık gündeme gelecek, buna hazırlıklı olunmalı."

KENDİN GİBİ OL



"Türkiye'de 10 kişiden 6'sında sosyal kaygı var. Bunu değerlendirmeye aldığımız adaylarda sıkça gözlemliyoruz. Başkalarının görüşlerini gereğinden fazla önemsemek kişinin potansiyelini göstermesindeki en önemli engel. Bu nedenle, adaylar görüşmelerde ya kendilerini "kedi iken aslan, ya da aslan iken kedi gibi gösterme" eğilimine girebiliyorlar. Gerçekte ise, güçlü ve gelişime açık alanları ile birlikte, değerlerini içeren kişiye özgü bir tanıtım çok daha gerçekçi bulunuyor."

NETWORK DEMEK FIRSAT DEMEK



"Son olarak, yukarıdaki 5 kuralın yanı sıra, Network (İlişki Ağı) çok önemli. Adayların, çalışmak istedikleri meslekle ilintili olarak, sektördeki tanınmış kişiler ve konularla temas halinde bulunmaları gerekiyor. Network demek fırsat demek! İnsanlar olabildiğince iletişim ağlarını genişletsinler, görünür olsunlar. Kısmet kapıyı sessizce tıklar, duyarsanız girer, duymazsanız çekip gidermiş. Tüm fırsatlara karşı açık olmalı ve kapıyı iyi dinlemeye çalışmalısınız."