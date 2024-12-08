Kırmızı yelekli iyilikseverlere ödül: 20 bin ağaç diken Şeyhmus dedeye

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kızılay Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 3 binden fazla iyilik ve dayanışma gönüllüsünün katıldığı etkinlikte iyilik ve dayanışmaya katkı sunan kişi ve kurumlara ödül verildi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri'nde Türkiye dâhil 30 ülkeden seçilen sivil toplum örgütü, özel sektör, ulusal dernek ve kişiler arasından seçilen isimlere ödülleri verildi.

ÖDÜLLERE SEÇKİN JÜRİ KARAR VERDİ

Ödül töreninin jüri heyetinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Sporcu Mesut Özil, Sanatçı İpek Açar Kömürcü, AFAD Başkanı Okay Memiş, Müge Anlı, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Akademisyen Dr. Shariq Ahmed Siddiqui, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Masterchef Türkiye Şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yaptı.

"GÖNÜLLÜLÜK BİR KALP MESELESİDİR"

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile davetliler katıldı. Programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gönüllülük bir başkasının acısını kendisinin acısı edebilmek. Bir ihtiyaç gördüğünüz zaman bu benim sorumluluğumdur diyebilmektir. Herkesin bir adım atarken aslında daha büyük bir değişimin bir parçası olur. Bu değişimi bazen bir annenin gülümsemesinde, bazen bir deprem bazen de bir yaşlının sıcak evlerinde görebilirsiniz. Gönüllülük yalnızca bir eylem değil, bir kalp meselesidir. Dünyanın dört bir tarafında sınırları aşarak, iyilik için koşan insanların ortak dilidir aslında gönüllülük" dedi.

20 BİNDEN FAZLA AĞAÇ DİKEN ŞEYHMUS DEDEYE ÖZEL ÖDÜL

Yapılan konuşmaların ardından jüri tarafından ödüle layık görülen30 gönüllü ve kuruma ödülleri taktim edildi. Törende Mardin'de kendi imkanlarıyla 20 binden fazla ağaç diken Şeyhmus Erginoğlu Kızılay Özel Ödülü'ne layık görüldü. Törende İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımda enkaz altından insanları çıkartmak için canla başla çalışan Filistin Kızılayı Gönüllülerine de ödül verildi.