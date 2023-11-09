Kırşehir’in kanını donduran vahşetti yeni gelişme! Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı!

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Mart'ta görülen davada tutuklu sanıkların avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuklu 2 sanığa 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezası alan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.