KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI 2025: E-Devlet ile kırtasiye yardımı başvurusu başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul araç-gereçlerini karşılamak amacıyla sağlanan bu destek, "Sosyal Güvenlik Kurumu" ekranı üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2025 kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve detaylar...
Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Eğitim öğretim desteği kapsamında sağlanan kırtasiye yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurusu onaylanan ihtiyaç sahiplerine, "Eğitim-Öğretim Yardımı" ödemesi adı altında yılda bir kez toplu ödeme yapılır. Ödemeler, öğrencilerin öğrenim durumu ve eğitim kademesi YÖK ile MEB sistemleri üzerinden sorgulanarak belirlenir.
Kırtasiye Yardımı Şartları Nelerdir?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimine devam eden öğrencilere aşağıdaki koşullar çerçevesinde sağlanmaktadır:
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların çocuklarına,
2330 sayılı Kanun (iç güvenlik ve asayiş kapsamında) ile 3713 sayılı Kanun (terörle mücadele kapsamında) gereğince aylık ödenen erbaş ve erlerin çocuklarına,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin çocuklarına,
Vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden, aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile göreve başlamaları nedeniyle vazife malullüğü aylıkları kesilenlerin (iştirakçi-tütün) çocuklarına,
Terör eylemlerinin önlenmesi, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinde görev alırken hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hale gelen sivil şehit/gazilerin kendilerine ve çocuklarına.