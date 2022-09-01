İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasına sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci bu nedenle kırtasiye yardımı başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Eğitim öğretim yardımı olarak da tanımlanan kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki; Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne kadar verilecek? İşte güncel bilgiler.