İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasına sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci bu nedenle kırtasiye yardımı başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Eğitim öğretim yardımı olarak da tanımlanan kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki; Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne kadar verilecek? İşte güncel bilgiler.
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.