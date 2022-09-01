Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Eğitim öğretim yardımı/Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet
Giriş Tarihi: 1.9.2022 07:04 Son Güncelleme: 1.9.2022 07:04

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Eğitim öğretim yardımı/Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başlayacak. Okulların açılmasına birkaç hafta kala kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınacak. Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. İşte e-Devlet Kırtasiye yardımı başvuru ekranı ve bilgiler.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Eğitim öğretim yardımı/Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet

İlkokul, ortaokul ve liselerin açılmasına sayılı günler kaldı. Binlerce öğrenci bu nedenle kırtasiye yardımı başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Eğitim öğretim yardımı olarak da tanımlanan kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki; Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne kadar verilecek? İşte güncel bilgiler.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Eğitim öğretim yardımı/Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA