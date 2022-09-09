Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor. Eğitim Öğretim Yardımı sayfasından alınan başvurular ile birlikte ödemeler yılda bir defa olmak üzere yapılıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler ise "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı/Eğitim Öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.