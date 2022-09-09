Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı/Eğitim Öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:41

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı/Eğitim Öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?

Kırtasiye yardımı başvuruları ve şartları hakkında sorgulamalar devam ediyor. Uyum haftası okullarda başlamış olup 12 Eylül’de ise ilkokul, ortaokul ve liseler eğitim hayatına başlayacak. Kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı” sayfasından yapılacak. Peki; Kırtasiye yardımı şartları neler ve ne kadar ödenecek? İşte güncel bilgiler.

Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı/Eğitim Öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor. Eğitim Öğretim Yardımı sayfasından alınan başvurular ile birlikte ödemeler yılda bir defa olmak üzere yapılıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler ise "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı/Eğitim Öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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