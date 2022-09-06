Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:08

Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı ya da diğer adıyla eğitim öğretim ödeneği başvuruları ve şartları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kırtasiye yardımı başvuruları bilindiği üzere e-Devlet sistemi üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı” sayfasından yapılıyor. Yılda 1 defa olmak üzere ödenecek olan kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler? İşte bilgiler.

Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuruları, şartları ve ödeme tarihleri ödenekten yararlanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurular "Eğitim Öğretim Yardımı" sayfasından yapılırken yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Peki; Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman ödenecek? Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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