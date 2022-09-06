Kırtasiye yardımı başvuruları, şartları ve ödeme tarihleri ödenekten yararlanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurular "Eğitim Öğretim Yardımı" sayfasından yapılırken yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Peki; Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman ödenecek? Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?