Kırtasiye yardımı başvuruları, şartları ve ödeme tarihleri ödenekten yararlanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurular "Eğitim Öğretim Yardımı" sayfasından yapılırken yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Peki; Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman ödenecek? Kırtasiye yardımı/Eğitim öğretim ödeneği ne kadar ve şartları neler?
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül – 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.