Kış lastiği zorunluluğu başlıyor: Bu tarihe dikkat!

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Araçlarına kış lastiği takmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Kış lastiği takma zorunluluğuna sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk oluştu. Sadece ticari araçlara uygulanacak olmasına rağmen bireysel araç sahiplerinin de kış lastiği takmaya geldiğini söyleyen lastikçiler, meteorolojik olarak yapılan açıklamaların bu yoğunluğu artırdığını söyledi. Gelen soğuk hava dalgaları da taleplerde bir artışa yol açtığı görüldü. Ustalar, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini vurguladı.Öte yandan kış lastiği alacak sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten lastikçiler, erime veya kopukluk varsa kesinlikle mevcut lastikleri kullanmamaları gerektiğini söyledi. Dört adet kış lastiği ortalama 4 bin liradan satılıyor.1 Aralık'ta kış lastiği uygulamasının başlayacağını söyleyen Bahadır Caniklioğlu, "Ticari anlamda kullanılan tüm araçların kış lastiği takmak zorunluluğu başlıyor. Ayrıca şirketlere ait araçlarda da kış lastiği zorunluluğu var. 1 Aralık'ta zorunlu olacak olan kış lastiği uygulamasından dolayı bir yoğunluk mevcut. 1 Aralık'a kadar vaktimiz olduğu için Kasım ayındaki değişim yoğunluğunu yaşıyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde bireysel kullanıcılarımız da var. Meteorolojik olarak yapılan açıklamalar da bu yoğunluğu artırdı. Gelen soğuk hava dalgaları taleplerde bir artışa yol açtı" dedi.Kış lastiği alacak sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten Caniklioğlu, "Lastiğin dişleri güvenli aralıkta ise kullanmaya devam etsinler. Dişlerde erime veya kopukluk varsa kesinlikle bu lastikleri kullanmamaları gerekiyor. 4 adet kış lastiği ortalama 4 bin lira civarında satılıyor. Kullanıcılar, aracın durumu ne olursa olsun bulundukları havanın koşullarına göre araç hızlarını ayarlamaları gerekiyor. Takip mesafesine çok dikkat etmelerini söylüyoruz. Yoğun kar yağışında sürat yapmamalarını ve yolların koşullarına uygun hareket etmelerini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.