Haberler Yaşam Haberleri Kışa hazırlık kapsamında kar ve buzla mücadele toplantısı yapıldı
Giriş Tarihi: 2.12.2021 15:58 Son Güncelleme: 2.12.2021 16:12

Kışa hazırlık kapsamında kar ve buzla mücadele toplantısı yapıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kışa hazırlık kapsamında kar ve buzla mücadele toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca alınan kış tedbirleri genelgesi kapsamında, kış aylarında hayatı olumsuz etkileyebilecek yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi meteorolojik olaylarda muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda Vali Yardımcısı Yasin Akgül başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez ile ilgili kamu kurum kuruluşları ve enerji şirketleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, meteorolojik uyarının başlaması öncesi ve sonrasında yapılacak çalışma esasları ve kurum kuruluşlar arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

Özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi, AFAD merkezinde görevlendirilecek kurum personellerinin yetkileri, personel iletişim bilgilerinin güncellenmesi gibi hususların güncellendiği toplantıda; kolluk kuvvetleri, belediyeler, sağlık kuruluşları, yardım kuruluşları, enerji şirketleri gibi kurum kuruluşların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmelerini sağlayacak tedbirler güncellendi.

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Kışa hazırlık kapsamında kar ve buzla mücadele toplantısı yapıldı
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