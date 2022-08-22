Kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis istendi

ÜNLÜ oyuncu Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak saat 03.00'te Beşiktaş'tan Akatlar'a gitmek için taksiye bindi. 34 TC... plakalı taksinin sürücüsü, Yufkacıgil'i kısa mesafe diyerek götürmek istemedi. Taksiden inip plakasını çekmek isteyen Yufkacıgil ile şoför Burak D. arasında kavga çıktı. Yufkacıgil'in burnunda kırık, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştu. Ünlü oyuncu, şikâyetçi oldu. Savcılık, soruşturma sonunda Burak D. hakkında "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.