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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis istendi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis istendi
ÜNLÜ oyuncu Hakan Yufkacıgil, 21 Ocak saat 03.00'te Beşiktaş'tan Akatlar'a gitmek için taksiye bindi. 34 TC... plakalı taksinin sürücüsü, Yufkacıgil'i kısa mesafe diyerek götürmek istemedi. Taksiden inip plakasını çekmek isteyen Yufkacıgil ile şoför Burak D. arasında kavga çıktı. Yufkacıgil'in burnunda kırık, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştu. Ünlü oyuncu, şikâyetçi oldu. Savcılık, soruşturma sonunda Burak D. hakkında "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

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Kısa mesafe dayağına 7.5 yıl hapis istendi
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