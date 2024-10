Kişiye özel tedaviyle sigarayı bırakmak mümkün

Menteşe Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Güleryüz Can, sigara bıraktırma süreciyle ilgili bilgi verdi. Hastaneye yılda 2 bin kişinin sigarayı bırakmak için başvurduğunu kaydeden Dr. Merve Güleryüz Can, bireyin bağımlılık seviyesinin değerlendirilip kişiye özel bir tedavi planı oluşturulduğunu belirti.

AKCİĞER KANSERLERİNİN YÜZDE 85'İ SİGARA KAYNAKLI

Sigaranın, hem bireysel sağlığa hem de topluma ağır bir yük getiren ciddi bir bağımlılık problemi olduğunun altını çizen Can, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 8 milyondan fazla kişi sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir; bu, her yıl önlenebilir ölüm vakalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigara nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde akciğer kanserlerinin %85'i sigara ile ilişkilidir. Ayrıca, sigara kullanıcılarının hastalıklara yakalanma oranı, kullanmayanlara kıyasla çok daha yüksektir" dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YÖNTEMİ

Sigara bırakma sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Can sözlerine şöyle devam etti: "Bu polikliniklerdeki tedavi süreci, her bireyin ihtiyaçlarına uygun, bilimsel temellere dayanan yöntemlerle yürütülmektedir. Randevu sistemi olarak MHRS ve Alo 171 sigara bırakma hattı üzerinden hizmet alınabilmektedir. Bireyler, bu merkezlerde psikoterapi ve farmakolojik tedavi gibi desteklerle bağımlılıktan kurtulmaları için desteklenmektedir. Menteşe Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği bünyesinde hizmet verdiğimiz Sigara Bırakma Polikliniği'nde ise hastalarımız MHRS veya Alo 171 üzerinden randevu alarak başvuru yapmaktadır. İlk görüşmede bireyin bağımlılık seviyesi değerlendirilir, kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavide psikoterapi ve farmakolojik seçenekler sunulmaktadır. Her hastamızın bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için düzenli takipler sağlanmakta, bırakma sürecinde karşılaşabileceği zorluklar için destek sağlanmaktadır"

BİLİMSEL DESTEK VE DOĞRU MOTİSVASYONLA BIRAKMAK MÜMKÜN

Sigaranın, üstesinden gelinmesi zor bir bağımlılık olduğunu kaydeden Can, bilimsel temelli destek ve doğru motivasyonla üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Can, "Sigara bağımlılığından kurtularak tertemiz bir nefesle hayata yeniden başlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı, Sağlık Bakanlığımızın sunduğu bu değerli hizmetten yararlanmak üzere polikliniğimize davet ediyoruz. Kendiniz ve sevdikleriniz için, sağlıklı yarınlara atılacak ilk adımı ertelemeyin. Dumansız, berrak bir geleceğe doğru birlikte yürüyelim; çünkü sağlıklı bir hayat tüm insanlığın temel hakkıdır" ifadelerini kullandı.

SİGARA BIRAKTIRMAYA PROFESYONEL DESTEK

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Şadi Ballı, "Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde de birçok hastalığın tetikleyicisi sigaranın, bu güzel kentte hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve uzun yaşam prensibiyle Göğüs Hastalıkları Uzmanımızın Sigara Bırakma Polikliniğinde profesyonel destekle buluşmasını hedeflemekteyiz. Daha sağlıklı bir Menteşe, daha sağlıklı bir Muğla için hep birlikte el ele vereceğiz." dedi.