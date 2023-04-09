Haberler Yaşam Haberleri Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi
Giriş Tarihi: 10.4.2023

Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi

Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi
Denizli'de, yaşayan 2 çocuk annesi Emine S., boşandığı eşi Mehmet K.'nin (50) 2 aydır, Serpil Gündüz ile duygusal birliktelik yaşadığını öğrendi. Emine S., geçen 8 Aralık'ta Gündüz'ün Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Emine S., iddiaya göre, kapıyı açan Gündüz'e küfredip, hakaretlerde bulunarak saldırdı. Emine S.'nin, sol el işaret parmağını ısırdığını da belirten Gündüz, bu sırada peşinden gelen kardeşi Fadime Gül S.'nin de kendisine saldırdığını ileri sürerek polise şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'kadına karşı tehdit, hakaret' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, iki kardeşin cezalarını çekmesini istediğini belirtti. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP'lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
İYİ Parti'de bir istifa daha: Meral Akşener'e ağır göndermeler!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA