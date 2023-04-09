Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi

Denizli'de, yaşayan 2 çocuk annesi Emine S., boşandığı eşi Mehmet K.'nin (50) 2 aydır, Serpil Gündüz ile duygusal birliktelik yaşadığını öğrendi. Emine S., geçen 8 Aralık'ta Gündüz'ün Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Emine S., iddiaya göre, kapıyı açan Gündüz'e küfredip, hakaretlerde bulunarak saldırdı. Emine S.'nin, sol el işaret parmağını ısırdığını da belirten Gündüz, bu sırada peşinden gelen kardeşi Fadime Gül S.'nin de kendisine saldırdığını ileri sürerek polise şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'kadına karşı tehdit, hakaret' suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emine S. ve kardeşinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, iki kardeşin cezalarını çekmesini istediğini belirtti. DHA