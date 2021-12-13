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Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:22 Son Güncelleme: 13.12.2021 16:39

‘Kitaplar okunmaktan ve incitilmekten rahatsız olmaz’

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‘Kitaplar okunmaktan ve incitilmekten rahatsız olmaz’

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ettiği ‘Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’nin bu ayki konuğu çocuk edebiyatı yazarı Bestami Yazgan oldu.

Genç nesilleri, kalemi kuvvetli yazarlarla buluşturarak onların hayata daha farklı ve özgün pencerelerden bakması için çaba harcayan Bilgi Evleri, her ay birbirinden değerli konu ve konuklarla, yeni ufuklara yelken açıyor. Bu ayın değerli konuğu Bestami Yazgan, Bilgi Evleri'nin kendileri küçük ama yürekleri kocaman üyeleriyle birbirinden kıymetli konular üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

'BİLGİ BİR AĞAÇ OLSA ÇİÇEĞİ KİTAPLAR OLURDU'

"Bilgi bir ağaç olsa çiçeği kitap olurdu" ifadelerini kullanan Yazgan, kitapların değeri üzerinde durdu. Öğrencilerin aklını ve kalbini doyurmanın önemine dikkat çeken Yazar, "Bir öğretmeni dinlerseniz onun 10 yıllık belki de 20 yıllık deneyimini öğrenirsiniz, bir yazarın kitabını okursanız onun tüm birikimine sahip olursunuz." İfadelerini kullandı.



Konuşmasında anne baba sevgisini ve onlara verilmesi gereken değerin önemini de vurgu yapan Yazgan; üyelere, evlerine döndüklerinde özellikle anne babalarına sevgilerini belirtmelerini ve ellerini öpmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Kitaplar okunmaktan ve incitilmekten rahatsız olmaz. Bir kitabın sayfalarını dilediğinizce karıştırabilirsiniz" diyen Yazgan'a teşekkürlerini sunan öğrenciler, kendilerine hediye edilen kitaplarını imzalatarak söyleşiyi tamamladı.

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‘Kitaplar okunmaktan ve incitilmekten rahatsız olmaz’
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