Kitle bağışıklığının anahtarı 10 milyon vatandaşta

Türkiye'de 10 aydır devam eden aşılama sürecinde şimdiye kadar 49 milyon vatandaş çift doz aşısını olurken toplumsal bağışıklığı sağlamak için aşısı eksik ya da hiç yaptırmamış 10 milyon vatandaşa aşılarını yaptırmaları öneriliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş
, "Toplumsal bağışıklığa eriştiğimizde virüs bu kadar hızlı yayılamayacak. Bu da virüste mutasyon görülme hızını azaltacak. Onun için mümkün olduğu kadar en kısa sürede aşılanmalıyız. Toplumsal bağışıklığı yüzde 70-80'lere çıkararak virüsün yayılmasını önleyelim. Önümüz kış mevsimi, kapalı mekânlar ve havalandırma yetersizliğini de düşündüğümüzde bu, aşısız bireylerin hastalanmasına yol açacaktır. Bu nedenle aşımızı yaptırmamak geri dönüşü mümkün olmayan bir sona götürebilir. Onun için kitlesel olarak ve mümkün olduğu kadar en kısa sürede aşılanmalıyız. Kış hazırlıklarımıza lütfen aşıyı da ekleyelim" dedi.
Kovid-19'un aşıyla önlenebilen bir hastalık olduğunu hatırlatan Odabaş, "Toplumsal bağışıklığa ulaşmadığımızda virüs bizden daha güçlü. Bağışıklığa eriştiğimizde virüs hızlı yayılamayacak" diye konuştu.