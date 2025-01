İnsanlar öldükten sonra organları ahirette dile gelecek ve yaptıkları ameller hakkında şahitlik edecektir. Kur'an-ı Kerim'de, insanların derilerinin, ellerinin ve ayaklarının yaptıklarına tanıklık edeceği belirtilir. Bu, insanların dünya hayatında yaptıkları her şeyin ahirette ortaya çıkacağının ve hiçbir şeyin gizli kalmayacağının altını çizer. Kıyamet Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bu konu ile yakından ilgilidir.

Kıyamet Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

Arapçadan okuyamayanlar için Kıyamet Suresi'nin 13-14-15. ayetinin okunuşu şu şekildedir:

13. Ayet: "Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a)"

14. Ayet: "Beli-l-insânu 'alâ nefsihi basîra(tun)"

15. Ayet: "Velev elkâ me'âżîrah(u)"

Bu ayetler, kıyamet günü insanın yaptıklarının kendisine bildirileceğini ve kişinin kendi nefsine karşı şahitlik edeceğini anlatmaktadır.

Kıyamet Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

Kıyamet Suresi'nin 13-14-15. ayetini Arapçadan okumak için aşağıda verilen metin incelenmelidir.





Yukarıdaki ayetlerde, kıyamet günü insanın vereceği hesabın zorluğundan bahsedilmektedir.

Kıyamet Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.) her şeyi bilen ve gören olduğunun, insanların yaptıklarının hiçbir şekilde gizli kalmayacağının üzerinde durulan Kıyamet Suresi'nin 13-14-15. ayetin Türkçe okunuşu şu şekilde:



(13) "O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir."

(14-15) "Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır."

"O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir." Bu ayet, kıyamet günü insanın tüm amellerinin kendisine bildirileceğini ve her şeyin ortaya çıkacağını ifade eder. "Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır." Bu ayetler ise insanın kendi nefsine karşı şahitlik edeceğini ve yaptığı her şeyin farkında olacağını belirtir. İnsan, kıyamet günü mazeretlerini sunsa da, kendi vicdanı ve organları onun yaptıklarına tanıklık edecektir.