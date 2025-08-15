Kıyı balıkçıları için av yasağı sona erdi! Balıkçılar ’vira Bismillah’ dedi

15-Nisan itibariyle denizlerde başlayan av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Son hazırlıklarını sürdüren balıkçılar heyecanlı ve umut dolu bir bekleyişle sezonun açılmasını bekliyor. Büyük ölçekli endüstriyel balıkçılar için avlanma sezonu 1 Eylül'de başlayacak. Daha küçük ölçekli kıyı balıkçıları ise bu sabah 'vira Bismillah' dedi. SABAH'a konuşan Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcı Murat Köseoğlu şunları kaydetti, "Biz atadan-deden balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Teknelerimiz burada Rumeli Kavağı Su Ürünleri Balıkçı Barınağı'na bağlı. Hazırlıkları bitirmek üzereyiz özellikle kıyı balıkçıları bu sabah denize açıldı. Bunu bu sene sağ olsun devletimiz bize bir jest olarak sundu. Bizde endüstriyel balıkçılarla birlikte sezona başlıyorduk ama bu sene 2 hafta daha erken denize açılabileceğiz. Diğer endüstriyel balıkçılarımız için sezon 1 Eylül'de açılacağı için onlarda hazırlıklarını ona göre sürdürüyor. Bu dönem biraz rüzgarlı denize çıkmak biraz zorlaşıyor fakat hayırlısıyla iyi bir sezon olmasını diliyoruz temennimiz bu yönde. Balık olarak bu sene palamutun az olmasını bekliyoruz çünkü geçen seneye göre emareler daha az. Balığın erken gözükmemesi bizi endişelendirdi ama bu senenin bir bereketi olacak."
SABIR VE UMUT GEREKİYOR...
50 senedir balıkçılık yapan Burhanettin Kanat, "13 yaşından beri bu işi yapıyorum hayatım denizlerde geçti. Bu iş tutkudan çok daha ileri bir şey, öncelikle çok sevmek, sabır ve umut gerekiyor. Ben daha küçük çaplı kıyı balıkçısıyım bizim için sezon bu sabah itibariyle başladı burada amaç küçük balıkçının istifade etmesi. Şu anda biz ağlarımızı onarıyoruz, teknemizde olan hasarları gidererek boya işlerini hallediyoruz. İnşallah iyi bir sezon olur, umutluyuz. Hamsi bu sene bol var gibi ben öyle görüyorum İnşallah vatandaş ucuza yiyebilecek bu sene. Bizim en büyük sıkıntımız akaryakıt mümkün olduğu kadar balıkçıya hesaplı verilirse güzel olur çünkü bizim belimizi büken bir şey bu." Dedi.
İNŞALLAH VATANDAŞA UCUZA BALIK YEDİREBİLİRİZ
Çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını söyleyen Şükrü Çınar, "Biz ufak ölçekli balıkçıyız şimdi yeni sezona hazırlanıyoruz. Balığa çıkmadan önce makinelerimizin yağına suyuna bakıyoruz, kontrolleri yapıyoruz, eksiklerimizi kontrol ediyoruz bir sıkıntı yoksa denize çıkıyoruz. 24 saatte kalabiliyoruz denizde 5-6 saatte kalabiliyoruz ama genelde Mayıs- Haziran ayında avcılık yaptık 24 saat denizdeydik. Bu sezondan umutluyuz, lüfer ve çinekop çok. Umarım bol bereketli bir sezon olur, bizler de vatandaşa ucuz balık yedirebiliriz." Şeklinde konuştu.
BALIĞIN TAZE OLDUĞU DERİSİNİN PARLAK OLMASINDAN ANLAŞILIR
Rumeli Kavağı'nın en eski esnaflarından Akın Demirtaş, "Balık bizim boğazda ve Karadeniz'de bol olur sabahları buraya mezata gelir biz alırız burada halka takdim ederiz. Balığın tazeliği, derisinin parlak olmasından, gözlerinden ve sertliğinden anlaşılır. Palamut bu sene az gibi ama hamsi ve istavrit bol olacak.