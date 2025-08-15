Kıyı balıkçıları için av yasağı sona erdi! Balıkçılar ’vira Bismillah’ dedi

SABIR VE UMUT GEREKİYOR...

50 senedir balıkçılık yapan Burhanettin Kanat, "13 yaşından beri bu işi yapıyorum hayatım denizlerde geçti. Bu iş tutkudan çok daha ileri bir şey, öncelikle çok sevmek, sabır ve umut gerekiyor. Ben daha küçük çaplı kıyı balıkçısıyım bizim için sezon bu sabah itibariyle başladı burada amaç küçük balıkçının istifade etmesi. Şu anda biz ağlarımızı onarıyoruz, teknemizde olan hasarları gidererek boya işlerini hallediyoruz. İnşallah iyi bir sezon olur, umutluyuz. Hamsi bu sene bol var gibi ben öyle görüyorum İnşallah vatandaş ucuza yiyebilecek bu sene. Bizim en büyük sıkıntımız akaryakıt mümkün olduğu kadar balıkçıya hesaplı verilirse güzel olur çünkü bizim belimizi büken bir şey bu." Dedi.