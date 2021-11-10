Kıyı şeridinin imara açılması geri çekildi! Satışlara onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Kasım ayı 2'nci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin başkanlığında toplandı.



Oturum, Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Mecliste 10 Kasım vasıtasıyla grupları bulunan partiler tarafından konuşma yapıldı. Daha sonra gündemdeki maddeler ele alındı.



Ele alınan maddeler arasında Büyükçekmece Pınar Mahallesi'nin kıyı kısmının imara açılmak istendiği teklif yer aldı. Oylama esnasında söz alan AK Parti meclis üyesi ve Deprem ve Doğal Afetler Komisyon Başkanı Kadem Ekşi, "Özellikle TÜBİTAK tarafından ve tüm bilimsel çalışmalarla bu alanın heyelan tehlikesi içeren bir alan olduğu tespit edilmiştir ve TÜBİTAK raporunda buranın imara açılmaması gereken yerler arasında göstermiştir. Şimdi CHP'li arkadaşlar son zamanlarda özellikle bunun gibi olan konuları komisyonumuza sıkça gönderir oldu. Buraların imara açılmasını istiyorlar. Bunu nasıl imzalayacağız? Hangi vicdana dayanarak imzalayacağız? İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkını tehlikeye atmak istiyorsunuz. Buralarda belirtilen düzenlemelerin yapılmadan yapılaşmaya gidilmesi olası facialara kapı aralamaktır" diyerek İBB yönetiminin heyelan ve depremde risk taşıyan bölgenin imara açmak istemesine karşı çıktı.



'MÜDÜRLÜĞÜNE İADE EDİLDİ'



Dosyayı inceleyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kentsel Yenileme Komisyonu ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu, "Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesinin Kıyı kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli NIP teklifi incelenmiş olup; Zemin durumuna ilişkin TÜBİTAK Heyelan Çalışması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerleşime Uygunluk Çalışma verilerine ilişkin koordinasyon kurularak görüşler arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur" görüşünde bulundu.

CHP İBB Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri alınan ret kararına muhalefet şerhi koydu. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri kıyı şeridinin imara açılmasını isterken AK Parti ve MHP gruplarının hayır oylarıyla dosya İBB Şehir Planlama Müdürlüğü'ne iade edildi.



TAŞINMAZ SATIŞLARINA ONAY



Ele alınan maddeler arasında İBB yönetiminin satışını yapmak istediği taşınmazlar da yer aldı. Mecliste Emlak Müdürlüğünün teklifi ile gündeme gelen Bahçelievler Kocasinan Mahallesi, Kadıköy Rasimpaşa ve Osmaniye Mahalleleri, Kağıthane Merkez Mahallesi, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi ve Maltepe Bağlarbaşı Mahallesinde mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi. Satış talepleri mecliste oybirliği ile onay verdi.