Haberler Yaşam Haberleri Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 9.7.2023

Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 15 gün önce Gülistan Atılgan, Kadir Kaya ile kaçarak, Kaya'nın babası Ünal Kaya'nın yanında yaşamaya başladı. Durumu öğrenen Gülistan'ın Avrupa'da yaşayan ağabeyi ve arkadaşları araçla geldikleri Ünal Kaya'nın evini kurşunladı. Silah sesleri üzerine Ünal Kaya'nın kardeşleri Halil İbrahim ve Arif dışarı çıktı. Otomobille kaçmaya çalışan Atılgan'ın ağabeyi ve 2 arkadaşı, önlerine çıkan Kaya kardeşlere çarptı. Halil İbrahim Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Arif Kaya, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındğı. Halil İbrahim Kaya'nın cenazesi dün Üçkonak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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