Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti

Olay, saat 08.00 sıralarında Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Cengiz, iddiaya göre daha önce anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne gelip, çift ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Cengiz, tabanca ile çifte ateş açtı. Şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüphelinin olay yerine yakın bölgede cesedi bulundu. Hacı Ahmet Cengiz'in kardeşi ile eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.