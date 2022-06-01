Kız Kardeşim Projesi tanıtıldı

Kız Kardeşim Projesi tanıtım toplantısına Vali İnci Sezer Becel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Coca cola Genel Müdürü Başak Karaca, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda yaptığı konuşmada, projenin Bakanlık tarafından 2022 yılı içerisinde 10 ilde uygulanmaya konulduğunu kaydeden Vali Becel, projenin Nevşehir'de başlayacak olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Nevşehir'in tarih boyunca tarımsal üretim konusunda ülke ekonomisine çok ciddi katkılar verdiğini aktaran Vali Becel, "Çiftçilerimiz gerek ürün çeşitliliği ve gerekse de tarımsal alanda kullandıkları teknikler ile örnek teşkil etmektedir. Aslında baktığımızda, bütün tarımsal faaliyetlerin en başında kadınlarımız gelmektedir. Ülkemizin her köşesinde tarımsal üretimin ana üreticisi kadınlarımız olmuştur. Günümüzde artık, kadınlarımız ürettikten sonraki aşamada da istenilen oranda söz sahibi olmaya başlamış, üretilen ürünler evde değerlendirilmenin dışında ev ekonomisine katkı sağlamaya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığımızca ve ilgili bakanlıklarımızca, üreten kadınlarımız desteklenmekte ve üretirken sarf ettiği emeğin karşılığını misliyle almaya başlamıştır. Bizlerin bütün çabası kadınlarımızı ekonomik olarak daha da güçlendirmek, başta kırsal olmak üzere ülkemizin her yerinde kadınımızı ekonomik anlamda güçlü ve kalkınmış bir hale getirmektir." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Kız Kardeşim" projesini önemsediklerini kaydeden Vali Becel, "Bu bağlamda ilk etapta eğitim alacak 60 kadın üreticimize de şimdiden başarılar diliyorum. Kadınlarımıza proje kapsamında, finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, lojistik, ürün sunumu, pazarlama teknikleri gibi konularda eğitim verilecek olup, eğitimlerin sonunda satış ve pazarlama konusunda kadınlarımız, kız kardeşlerimiz ürünlerini marka haline getirebilecek, fuar, sergi ve festivallerde yer almasını sağlayacak ve bu vesile ile pazarda daha fazla söz sahibi olacaklardır." dedi.

"TÜRKİYE BARIŞ VE REFAH ADASI OLMAYI SÜRDÜRECEK"

Gizligider de gerek kuzey ve gerekse güneyde halen devam eden gelişmelerle bir yangın yerinin ortasında bulunan Türkiye'nin bir barış ve refah adası olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Tarımın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli gündem maddesi olduğuna dikkati çeken Gizligider, şöyle konuştu: "Hemen kuzeyimizde baş gösteren, daha önce yıllardır güneyimizde baş gösteren ama aslında hiç bitmeyen bir yangın yerinin ortasında bir sulh bir barış adası, bir refah adası Türkiye, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elbette dünyada birileri büyük oyunlar oynar, zaman zaman oyun kurar, zaman zaman buna uygun aparatlar dener veya bunları icra etmeye çalışır. Bir bakarsınız bazen bir takım dergilerin kapaklarında kuru kafalar, bir buğday başağı şeklinde bir korku ortamına sürüklemek amacıyla dünyaya verilir, sürekli kıtlık haberleri verilir ama bunların ne kadarı gerçektir. Yıllardır söylenir büyük iklim olayları olacak diye. Bunların arkasında ne vardır, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Türkiye olarak çok şükür çok önemli bir tarım ihracatçısı ülke olmamızın ötesinde, biz sadece kendi kendimize yetmiyoruz, civar coğrafyayı da yer yer dünyayı da besliyoruz. Türkiye çok büyük bir ülke, tarımsal hasılatta son 20 yılda bu oranlar değişir, elbette sektöre göre zaman zaman farklılık arz eder ama ortalamasını söyleyecek olursak yaklaşık 6 kat büyümüş bir Türkiye var. Kimsenin kıyamet senaryolarına, kimsenin bizlerin umudunu kırmasına ya da önümüzdeki aydınlık günlere doğru emin adımlarla yürüyen büyük Türkiye idealini hırpalamasına izin vermedik. Türkiye Allah'ın izni ile herhangi bir konuda eksiği yok fazlası var."

"EN ÖNEMLİ ETKEN GİRDİLER VE SU"

Türkiye'nin gelecekte kabına sığmayacağını dile getiren Gizligider, "Cumhurbaşkanımız bir takım hedefler koydu bu ülkeye. 2023 dedik, 2053 dedik, 2071 dedik. Bunun içini Nevşehir'den dolduracağız, Urfa'dan dolduracağız, Kastamonu'dan dolduracağız. Gün gelecek Türkiye kabına sığmayacak, civarda da üretim noktasında artışlarımıza devam edeceğiz. Tabi bir takım ölçeklemeler var. İşte 2030'da nüfusu ne olacak? 2050'de nüfusu ne olacak? Dünyanın nüfusu ne olacak buna ne yetecek, ne yetmeyecek? Allah'ın arzı geniş, nimetleri sonsuz, yeter ki biz bunları teknoloji ile bir araya getirip doğru kullanalım. Yeter ki israf etmeyelim, yeter ki Irmaktan abdest alıyorsanız bile o suyu israf etmeyin diyen Resullullah'ın talimatına uyalım. Çünkü günümüzde görünen o ki bu Türkiye ve dünyada da devam edecek gibi görünüyor. Girdiler ve bu kapsamda en önemli etken su. Bu ikisini eğer doğru yönetebilirsek Allah'ın izni ile sorunlarımızın çok kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kız Kardeşim projesinin kadınların, ticari faaliyetlerini güçlendirmek ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini arttırmayı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

"PROJE 400 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞTI"

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da şunları söyledi: "Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta Coca-Cola olarak kadınları toplumsal olarak güçlendirmeye odaklandık. Kız Kardeşim Projesi 7 yılda Türkiye'nin dört bir yanından 400 binden fazla kadına ulaştı. Bu rakam bize kadınlarımızın ne kadar cesur, ne kadar kararlı, ne kadar azimli olduğunu gösteriyor. En önemlisi yeniliğe ne kadar açık, öğrenmeye ne kadar tutkun olduklarını gösteriyor. Yeter ki gerekli motivasyonu ve desteği alabilsinler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız iş birliği, bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor. İş birliği kapsamında oluşturduğumuz; Kız Kardeşim Eğitim programı ile tarım sektöründe önemli bir yeri olan kadınlarımıza ulaşıyoruz. Ticari faaliyetlerini bir adım öteye taşımalarına destek olmaya çalışıyoruz."

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 400 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.