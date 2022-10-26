Kızı ve eşinin şehadet yıldönümünde öldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Nazife Alten (84), PKK'lı teröristlerin 29 yıl önce, henüz 25 günlük öğretmenken şehit ettiği kızı Neşe Alten ve yanındaki eşi Hasan Alten ile 29 yıl sonra aynı günde hayatını kaybetti. Nazife Alten'in kızı Neşe Alten ile o sırada kızının yanında olan eşi Hasan Alten, 26 Ekim 1993'te Diyarbakır'da kahpece şehit edildi. Nazife Alten ise 29 yıl sonra, Malkara Devlet Hastanesi'nde kızı ve eşinin şehit düştüğü 26 Ekim günü yaşamını yitirdi. Alten için dün Şarköy'deki Çarşı Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin'in kıldırdığı cenaze namazına aralarında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da bulunduğu devlet erkânı ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Nazife Alten'in cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.