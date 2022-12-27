Kızılay’dan 2022 yılında 43.5 milyon kişiye destek

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın İstanbul'daki Sütlüce Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. "2022 yılı bizim için faaliyetlerle dolu bir yıl olarak geçti. Bu toprakların merhametini ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturmaya gayret ettik" diye konuşan Dr. Kerem Kınık, "2022 yılında Kızılay'ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500'ü yurt içinde. 10 milyon 957 bin 525'i ise yurt dışında oldu. Bunlar insani yardım faaliyetlerimiz sağlık ve eğitim yardımlarımız geçimlik kaynaklarla ilgili yardımlarımız kan hizmetleri konusundaki yardımlarımız. Bunu 2 milyon 985 bin 687 bağışçımızdan nakdi ve kan bağışı olarak aldık. Bunun için 2022 yılında 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandık. Bu büyük operasyonu yürütürken 15 bin 530 Kızılay çalışanı 239 bin 128 gönüllü ise yaklaşık 254 bin 658 insan gücüyle bu büyük operasyonu 2022 yılında başardık" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA EN ÇOK ÜLKEYE VE İHTİYAÇ SAHİBİNE YARDIM ULAŞTIRAN DERNEK

2023 yılında 63 ülkede 13 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kınık, "2022 yılında iklim temelli afetlerin arttığına şahit olduk. Dünya üzerinde devam eden 100 bölgesel çatışmayla yerinden edilen 80 milyon kişiye Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 20 milyon kişi daha eklendi. Dolayısıyla silah zoruyla evlerini terk eden insan sayısının 100 milyona ulaştı. Kızılay'ımız 2022 yılında da şampiyonlar ligindeki en üst sırasını korumaya devam etti. Dünya'da nüfusa oranla gönüllü kan bağışı toplamında en büyük 3'üncü Ulusal dernek olduk. Dünyanın en büyük nakit temelli programlarını yürüten dernek olduk. Dünya'da en çok ülkeye ve ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran ulusal derneğiz. Ekonomik büyüklüğü açısından da Dünya'nın en büyük ulusal cemiyetiyiz. Sosyo-ekonomik güçlendirme faaliyetleri ile en fazla insana destek olan ulusal cemiyet olduk. Kızılay'ımız bu gücünü gönüllülerimize, bağışçılarımıza, teşkilatımıza ve bütün bunları hizmet anlamında bizlere destek olan devletimize borçluyuz" dedi.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ KAN TEMİN PROGRAMI

Kınık, "Kızılay, bağışçılarından almış olduğu kan bağışlarını işleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Her gün yaklaşık 300 farklı noktada 8 bin kan bağışını alıp 4 referans laboratuvarında işleyip bu ürünlerin 1500'e yakın hastaneye ulaşımı için lojistik faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. 2 milyon 181 bin 214 bağışçımız 2 milyon 592 bin 659 kan bağışında bulundu. 4 milyon 5bin 912 kan ürünü hastalarımıza ulaştırılmış oldu. Bu faaliyetlerimizi 2023 yılında da arttırma hedeflerimizi koyduk. Bizim prensibimiz geride kimseyi bırakma. Herkesin faydalanacağı bir sistem yürütüyoruz. 2022 yılında da hayırseverlerimizin iyilik adresi Kızılay oldu. 804 bin 473 tekil bağışçı 2 milyon 206 bin 77 kez bağışta bulundu. Bunun maddi karşılığı ise 1 milyar 622 milyon 267 bin 261 Türk lirası karşılığı. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

KIZILAY SU 2023'TE RAFLARDA OLACAK

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "2023 yılında raflarımızda Kızılay su'yu görebileceksiniz. Maden suyu ile Kızılay içecek grubumuz Kızılay Gıda ve İçecek grubu olarak yeniden konumlanıyor. Perakende sektöründe Kızılay'ımızı daha fazla görüp tercih edebileceksiniz" ifadelerini kullandı.